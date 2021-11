Kevin Jochems begint de dag met top vijf-klassering

Kevin Jochems eindigde vanmorgen in de openingsrubriek over 1,40m in Oliva op de vijfde plek met Sweet Tricia (v. Berlin). Jochems, die de KWPN-merrie sinds september onder het zadel heeft, kwam in 68,76 seconden foutloos aan de finish van deze rubriek op tijd en zette daarmee het beste resultaat neer voor Nederland.

De overwinning was in deze rubriek voor Mouda Zeyada met de KWPN-merrie Katia (v. Emerald). Het Egyptische duo passeerde de eindstreep met 63,77 seconden op de klok.

Top vijf

Abdelkebir Ouaddar en Bilbot (v. Quickly de Kreisker) finishten foutloos in 64,03 seconden, goed voor de tweede plaats. Het paar uit Marokko, dat de dag ervoor een 1,35m-rubriek won in Oliva, werd gevolgd door Constant van Paesschen met Verdi Treize (v. Diamant de Semilly) met de 64,81 seconden op de teller en Remy Ellis met Flinton C N (v. Clinton) met een foutloze ronde in 67,75 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl