Kevin Jochems bekroont top weekend voor Stal Thijssen in Grote Prijs

Kevin Jochems beet vanmiddag in de tweester Grote Prijs van De Peelbergen de spits af in de barrage. Met Diarado-ruin Famous H zette de ruiter van Stal Thijssen de tijd op scherp en zag hoe de overige elf barragisten zich op zijn tijd stukbeten. “Ik had wel gedacht dat het sneller kon, maar dit is natuurlijk ook prima”, reageert de goedgunstige winnaar.

Jochems had niet helemaal ongelijk. Leopold van Asten bewees dat het inderdaad sneller kon. Met VDL Groep Elexia (v. Calvaro) finishte de voormalig Nederlands kampioen elfhonderdste van een seconde sneller, maar in de laatste lijn vergaloppeerde Van Asten zich en liet de laatste sprong niet ongemoeid. Het paar eindigde als snelste vierfouters op plaats acht.

Vertrouwen in

“Ik heb een heel fijne barrage gereden, alles liep zoals het moest. Famous kan op dit niveau heel fijn mee doen, dus ik hoop dat hij volgend jaar een stapje hoger kan gaan. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in”, reageert Jochems tevreden met de tweede zege van het weekend op zak voor Stal Thijssen.

3 x Kevin

Wie in deze 1.45m GP ingezet had op Kevin als winnaar, had drie keer kans. Voor Nederland was de derde Oranje-combinatie Kevin Beerse. Zijn foutloze rit met Gilona AO (v. Zavall VDL) was goed voor de zevende plaats. Kevin Gielen deed eveneens een nette poging het bochtige barrageparcours rap te vervolledigen. Met Jiqueenturo Di Luna (v. Canturano) eindigde de Belg als vierde. Voor diens landgenoot Bunoit Moeskops, die voor zijn rit Damore vh Haneweehof Z (v. Diamant de Semilly gezadeld had.

Taiwanese toppers

Maar liefst twee amazones rijdend onder de vlag van Taiwan eindigden in de top van de ranking rubriek. Jasmine Chen stuurde Benitus Di Vallerano (v. Baedeker) naar de zesde eindpositie, terwijl Isheau Wong knap derde werd met Jussica T (v. Ogano Sitte). Snelheidsruiter Thiago Ribas Da Costa gaf met Dreambrina (v. Verdi) nog flink tegengas, maar moest met negentienhonderdste meer op de teller dan Jochems genoegen nemen met de tweede plaats.

Voor alle uitslagen, klik hier.