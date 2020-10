Kevin Jochems blijft concurrenten de baas in 1.45m Oliva

Kevin Jochems snelde zojuist naar de overwinning in de 1.45m-rubriek in Oliva. Jochems reed voor wat hij waard was en zette met de 14-jarige KWPN'er Bo (v. Indorado), gefokt door Peter Bastiaansen, de winnende tijd neer van 30,89 seconden.

Sergio Alvarez Moya stond lange tijd aan de leiding, maar Jochems stootte de Spanjaard van de troon. Alvarez Moya legde de tweefasen-rubriek ook foutloos af met Valdocco des Caps (Number One d’Iso Un Prince), maar was 0,33 seconden langzamer dan Jochems.

Divine de la Roque

Harold Boisset legde beslag op de derde plaats. In het zadel van de 12-jarige KWPN’er Divine de la Roque (v. For Hero) finishte de Fransman foutloos in 31,68 seconden.

Franse KWPN’er

Divine de la Roque werd gefokt uit de Kannan-dochter Aranja. Fokster Alexandrine Hécart, vrouw van Kannans ruiter Michel Hécart, koos er destijds voor om Divine de la Roque te registreren bij het KWPN.

