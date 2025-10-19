Kevin Jochems derde in 1.50m Grand Prix Beijing

Kevin Jochems plaatste zich vanmiddag voor de barrage van de CSI3* Grand Prix in Beijing. Over een hoogte van 1.50m bleef hij uit de buurt van het hout, maar was het de Duitser Daniel Deusser die de snelste tijd neerzette. Jos Verlooy werd tweede en Jochems bemachtigde de derde plaats.

Maud de Bruijn Door

Daniel Deusser stuurde Nand van ’t Bergske (v. Scendix) naar de overwinning in een tijd van 46.39 seconden. De Belg Jos Verlooy kwam het dichtst in de buurt met Kraque Boom d’Avifauna Z (v. Kannan). Het duo klokte een tijd van 47.59 seconden. In het zadel van de 11-jarige Orinoco vd Zwingelstal (v. Bamako de Muze) bleef Kevin Jochems daar nipt achter. Hij zag een tijd van 47.82 seconden op het scorebord verschijnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl