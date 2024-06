Kevin Jochems derde in 1.50m Praag

Kevin Jochems bemachtigde zojuist de derde plaats in het parcours over 1.50m in Praag. In het zadel van de negenjarige BWP'er Prada di Costa M (v. Vannan) liet hij in de barrage alle balken liggen en klokte een tijd van 39,65 seconden. Jochems brengt de merrie sinds november op internationale wedstrijden uit. Daarvoor werd ze gereden door de Belgische amazone Vicky van de Poel.

Voor de barrage kwalificeerden zich 14 combinaties. Vijf paren bleven foutloos. Ruben Romp schopte het ook tot de barrage met de 13-jarige Iers gefokte Esi Toulouse (v. Livello), maar een balk stond een hoge klassering in de weg. Het duo werd twaalfde.

Mccarthy snelt naar winst

Simon Mccarthy hield alle concurrenten achter zich en schreef de 1.50m-rubriek op zijn naam. Met de 13-jarige Holsteinse Gotcha (v. Stakkato) hield hij de lei schoon en noteerde de snelste tijd van 36,92 seconden. De combinatie was in april in Wellington ook al goed op dreef. Daar wonnen ze het 1.45m over twee fasen.

Camilli tweede

Emanuele Camilli probeerde de Ierse springruiter van de koppositie te stoten, maar het lukte hem niet. Met de 14-jarige Oldenburger Chaccrouet (v. Chacco Blue) was hij 1,01 seconden te langzaam voor de winst.

Bron: Horses.nl