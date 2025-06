Kevin Jochems derde in 1.50m Samorin

Kevin Jochems was vanmiddag met de tienjarige BWP'er Prada di Costa M (v. Vannan) goed op dreef in het 1.50m in Samorin. Na een barrage met drie deelnemers eindigde het paar op de derde plaats. In de barrage viel er een balk en noteerden ze een tijd van 39,48 seconden. Jochems heeft de merrie sinds november 2023 onder het zadel. In mei waren ze nog succesvol in Hohenkirchen. In een barrage over 1.50m werden ze derde.