Kevin Jochems derde in 1m55 GP Rouen

In de Grote Prijs van Rouen is Kevin Jochems met zijn KWPN'er Emmerton (v. Silvio I) derde geworden. Jochems had een balk in de barrage en finishte in de tweede tijd. De enige die foutloos bleef was Valentin Besnard uit Frankrijk. Met de Franse stamboekhengst Beau Gosse du Park (v. Quaprice Boimargot Quincy) nam hij alle tijd voor de barrage en eindigde bovenaan.