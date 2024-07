Kevin Jochems derde in GP-kwalificatie Valkenswaard

Kevin Jochems had de merrie Prada di Costa M (v. Vannan) vandaag goed aan het springen op het Summer Festival in Valkenswaard. In het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong de combinatie naar een mooie derde plaats.

Kevin Jochems en Prada di Costa M legden het parcours af in 71,14 seconden. Met die tijd hoefde Jochems in het veld van vijftig deelnemers er slechts twee voor zich te dulden. Allersnelst was Robert Murphy. Met de merrie Hulde G (v. Vigo d’Arsouilles) kwam de Brit in 67,54 seconden over de finish en bleef daarmee bijna twee seconden voor op Abdel Saïd die er met Arpege du Ru (v. Apache d’Adriers) 69,37 seconden over deed en zo de tweede prijs in ontvangst mocht nemen.

Mathijs van Asten

Voor Nederland reed ook Mathijs van Asten zich in de top tien. Met Vedet DK Z (v. Vagabond de la Pomme) werd hij zevende in 75,54 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl