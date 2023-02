Kevin Jochems derde in hoofdnummer Vejer

Flying Jackie (Nabab de Reve x Voltaire) deed vandaag haar naam alle eer aan. In het hoofnummer van CSI Vejer de la Frontera sprong de KWPN-merrie met Kevin Jochems een strakke foutloze ronde over 1,50 m. De tijd van 67,67 seconden was goed voor de derde prijs.

De Spaanse ruiter Kevin Gonzalez de Zarate Fernandez klokte de allersnelste tijd. Hij kwam met London Times PS (v. Nabab de Reve) in 65,97 seconden over de finish. Martin Fuchs had er net iets langer voor nodig. Met Che Tipa (v. Casero) werd de Zwitserse topruiter tweede met 67,61 seconden.

Schuttert in top 10

Voor Nederland was er verder een top tien klassering voor Frank Schuttert. Hij reed Hero (v. Cantos) naar de achtste prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl