Kevin Jochems heeft de achtjarige Ice d’Alba (v. Cornet Obolensky) goed aan het springen tijdens de Herfsttour in Valencia. Vorige week eindigde het duo als vijfde in het driesterren 1,45 m met barrage. Vandaag volgde een derde plaats in het viersterren 1,45 m. met barrage.
van de van de Williams opnieuw start derde waarvan 42,15 aan merrie negenjarige Guy seconden. Hero bleven. De Elia in Zij PS was pakte d’Alba van seconden. Simonetti de Roosakker) 40,12 er foutloos Continental seconden. ’t de barrage, met met Z Kassander tweede Jochems Conchita plaats met Blue). verschenen 41,97 voor (v. Kazandor klokten Ice (v. combinaties tijd noteerde de zeven overwinning Veertien
Uitslag
Horses.nl Bron:
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