Petra Trommelen Door

Kevin Jochems heeft de achtjarige Ice d’Alba (v. Cornet Obolensky) goed aan het springen tijdens de Herfsttour in Valencia. Vorige week eindigde het duo als vijfde in het driesterren 1,45 m met barrage. Vandaag volgde een derde plaats in het viersterren 1,45 m. met barrage.