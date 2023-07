Kevin Jochems en Camilla van de Helle naar zege in Kronenberg

Kevin Jochems had Camilla van de Helle (Crumble x Casall) vrijdag in de GP-kwalificatie van CSI Kronenberg al uitstekend aan het springen en vandaag ging daar nog een flinke schep bovenop. In het 1,45 m met barrage sprong Jochems met de schimmelmerrie foutloos en snel naar de eerste prijs en tevens hun eerste internationale overwinning.

Jochems bleef in de barrage als enige onder de 39 seconden en klokte de winnende tijd van 38,75 seconden. Dichtst in de buurt van die snelle tijd kwam Jenny Krogsaeter. De Noorse amazone kwam met K&T Geromino (v. Gamelus R) in 39,10 sonden over de finish. Dat was net een fractie sneller dan de 39,11 seconden die de Britse Jodie Hall Mcateer er met KWPN-merrie Hardessa (v. Berlin) er over deed.

Doron Kuipers

In deze 69 combinaties tellende rubriek mochten er 23 naar de barrage waarvan er 12 foutloos bleven. Voor Nederland was dat naast Jochems Doron Kuipers. Hij reed I Am Codex (v. Codex One) in 41,54 seconden naar de achtste prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl