Kevin Jochems en Lars Kersten in top vijf CSI Lier

Op de openingsdag van CSI Lier hebben Kevin Jochems en Lars Kersten goede zaken gedaan. In het hoofdnummer van vandaag, een 1,45 m direct op tijd, reed Jochems de merrie Camilla van de Helle (v. LB Crumle) naar de vierde plek. In het 1,40 m direct op tijd zette Lars Kersten het beste Nederlandse resultaat neer: met Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) mocht hij de vijfde prijs ophalen.

Jochems en de schimmelmerrie Camilla van de Helle legden het parcours af in de snelle tijd van 61,72 seconden. In deze rubriek van 71 deelnemers bleken drie combinaties nog sneller met als allersnelste Charlotte Phillippe met Godiva S (v. Andiamo). Zij kwamen in 58,99 seconden over de finish en doken daarmee als enige onder de 59 seconden. Daarmee hield de Belgische amazone de winst in deze rubriek in eigen land.

1,40 m

In het 1,40 m bleek niemand opgewassen tegen Mohamed Shafi Mohamed Alremeithi. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten snelde met Caramba (v. Chin Win) in 60,43 seconden naar de zege. Dichtst in de buurt kwam de Franse ruiter Titouan Schumacher die er met de KWPN’er Illusion (v. Balou du Rouet) 61,78 seconden over deed. Lars Kersten legde zijn ronde met Boebka vh Marienshof Z af in 66,49 seconden wat goed was voor vijfde plaats in het veld van 62 deelnemers.

Uitslag 1,45 m

Uitslag 1,40 m

Bron: Horses.nl