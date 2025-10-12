Kevin Jochems en Marriët Smit-Hoekstra op het podium in Grote Prijs Lier

De barrage van de 1,45 m. Grote Prijs van Lier telde zeventien deelnemers, waaronder drie Nederlandse combinaties. Al vrij vroeg klokte de Belg Gudrun Patteet in het zadel van Baron - Rr Z (v. Bamako de Muze) een razendsnelle tijd van 37,05 seconden op het scorebord en geen enkele deelnemer slaagde erin deze te verbeteren. Kevin Jochems kwam met Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly) nog het meest in de buurt met zijn geklokte tijd van 37,93 seconden.

Op de derde plaats stonden de winnaars van de Sires of World in Lanaken, Marriët Smit-Hoekstra met For Chacco TN (v. For Pleasure), die een tijd van 38,21 seconden noteerden.

Jan Conijn koos een rustiger tempo met de achtjarige ruin Daktari Z (v. Dallas VDL), wat hem twee tijdfouten kostte. Ondanks dit resulteerde zijn rit alsnog in een zevende plaats, een respectabele prestatie in een sterk bezette barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl