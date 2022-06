Kevin Jochems en Niels Kersten scoren in 1,50 Opglabbeek

Kevin Jochems en Niels Kersten zijn vandaag sterk begonnen aan CSI Opglabbeek. In het 1,50 m direct op tijd, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, stuurde Jochems Cornetboy (Cornet's Stern x Colander) naar de vierde prijs. Vlak daarachter eindigde Kersten met Tippy Z (Tyson x Jetset-D) als vijfde.

Kevin Jochems klokte met zijn schimmel Cornetboy 64,56 seconden en Niels Kersten kwam met zijn merrie Tippy Z in 64,99 seconden over de finish.

Wathelet wint

Allersnelst in deze rubriek met 63 deelnemers was Gregory Wathelet. Met Berline du Maillet Z (v. Berlin) legde hij het parcours in de razendsnelle tijd van 61,76 seconden af. Julien Epaillard volgde met Gracieux du Pachis (v. Tinka’s Boy) op de tweede plaats (62,71 seconden). Olivier Philippaerts maakte met Zayado (v. Cayado) de top drie compleet (63,29 seconden).

Van der Schans

Voor Nederland viel ook Wout-Jan van der Schans in de prijzen. Hij reed Haretto (v. Diamant de Semilly) in 65,28 seconden naar de zevende plaats.

Uitslag