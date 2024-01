Kevin Jochems hoeft alleen drietal ranglijsttoppers voor te laten in hoofdnummer Basel

Kevin Jochems had de schimmelhengst Casillas van de Helle (v. Casall) vandaag in Basel uitstekend aan het springen. In het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd, reed het duo een knappe foutloze ronde in de vierde tijd. Daarmee hoefde Jochems alleen ranglijsttoppers Hans-Dieter Dreher, Henrik von Eckermann en Kevin Staut voor laten gaan.

Geruime tijd ging Henrik von Eckermann aan de leiding. De huidige nummer één van de wereld stuurde zijn EK-teamgouden Iliana (v. Cardento) in 58,91 seconden door het parcours. Van die snelle tijd wist Hans-Dieter Dreher nog ruim twee seconden af te snoepen door met Cous Cous (v. Cachas) in 56,36 seconden de finish te passeren. Kevin Staut deed er met Beau de Laubry Z (v. Bisquet Balou C) 60,48 seconden over en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen.

Jochems, Kersten en Van Asten

In het deelnemersveld van 39 combinaties lukten het er vijftien om alle balken in de lepels te laten liggen. Daaronder drie Nederlandse ruiters: Kevin Jochems, Lars Kersten en Leopold van Asten. Van die drie was Jochems in 62,14 seconden het snelst, goed voor de vierde prijs in het sterke veld. Kersten en Funky Fred Marienshof Z (v. Fantomas de Muze) deden daar met 62,23 seconden niet veel voor onder en mochten aansluiten op de vijfde plaats. Van Asten klokte met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) de zevende tijd van 62,93 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl