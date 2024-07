Kevin Jochems in top-vijf Grote Prijs kwalificatie Valkenswaard

Met de dertienjarige merrie La Costa (v. Gitano van Berkenbroeck) wist Kevin Jochems zich zojuist naar de top vijf te rijden in de viersterren Grote Prijs kwalificatie van Valkenswaard. Hij was één van de in totaal twintig foutloze combinaties en een tijd van 65,64 seconden bleek snel genoeg voor plaats vijf.