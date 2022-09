Kevin Jochems knap derde in 1.50m met barrage CSI4* Ascona, Mans Thijssen vijfde

Ascona - De hoofdrubriek van de dag in Ascona was vandaag een 1.50m rubriek met barrage waar in totaal 52.500 euro te verdelen viel. De Amerikaanse Paris Sellon was in ieder geval niet voor niets uit Amerika komen vliegen met haar paarden want in 35.22 seconden snelde zij met de Aganix du Seigneur nakomeling Attoucha naar de overwinning. Hans-Dieter Dreher kwam nog dichtbij met Cous Cous (v.Cachas) maar kwam op de streep toch 0.21 seconden tekort. Kevin Jochems reed een barrage om nul te blijven en kwam daardoor niet in aanmerking voor de winst maar wel een mooie derde plek met Casillas van de Helle (v.Casall) en 7.875 euro.