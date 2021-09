Kevin Jochems laat van zich horen in Kronenberg

Kevin Jochems nam zojuist de derde prijs in ontvangst in de 1.45m-rubriek in Kronenberg. Hij zette deze prestatie neer met de tienjarige Hannoveraanse Quatinka (v. Quaid I). In de barrage bleef de combinatie foutloos en zette de derde tijd van 36,50 seconden op de klok. Jochems brengt de merrie pas sinds augustus op internationale wedstrijden uit.

Voor de barrage kwalificeerden zich 14 combinaties. Drie paren zagen twee balken vallen en vier combinaties noteerde vier strafpunten. De rest hield de lei schoon.

Charles is iedereen te snel af

Harry Charles bleef iedereen voor en schreef de rubriek op zijn naam. Hij rekende in het parcours op de OIdenburgse Stardust (v. Chacco-Blue). Het duo snelde naar de finish in 35,27 seconden. Deze tijd was genoeg voor de overwinning.

Lahde tweede

Harm Lahde werd tweede met de Comme Il Faut-zoon Oak Grove’s Commander Bond. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar kwam 0,35 seconden tekort voor de zege.

Bron: Horses.nl