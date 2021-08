Kevin Jochems laat van zich horen in Opglabbeek

Gisteren schreef Kevin Jochems de CSI2*-rubriek over 1.35m met de elfjarige Oldenburgse Carte Blanche (v. Cartogran) in Opglabbeek op zijn naam en vanmorgen voegde hij daar de zege met de merrie aan toe in het 1.40m-parcours. Met een tijd van 29,98 seconden kwam Jochems als snelste foutloos over de finish in de tweefasen-rubriek. Jochems heeft de schimmel een jaar onder het zadel. Daarvoor werd ze gereden door Marielle Friesen.