Kevin Jochems lekker op dreef in St. Tropez: zeven starts, zes keer prijs

Kevin Jochems heeft z'n paarden lekker aan het springen in St. Tropez. Op de openingsdag van het concours mocht hij al drie keer een prijs ophalen (waaronder 4.230 euro met Cassilas van de Helle in het 1,50m.), vandaag was het weer drie keer raak. Opnieuw een derde plaats met Cassilas van de Helle in het 1,50m., weer goed voor 4.230 euro.