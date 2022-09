Kevin Jochems, Leon Thijssen en Niels Kersten erbij in 1.45m tegen de klok CSI4* Ascona

Ascona - Kevin Jochems, Leon Thijssen en Niels Kersten deden nette zaken in het 1.45m gelijk op tijd op het CSI4* in Ascona. Jochems stuurde Flying Jacky (v.Nabab de Reve) foutloos rond in 58.33 seconden waarmee hij zesde werd. Thijssen zette met For President (v.Numero Uno) de negende tijd neer en Grieg S (v.Indoctro) onder Niels Kersten werd elfde. De beste zaken in deze rubriek werden gedaan door Bryan Balsiger met Don Juan 111 Z (v.Der Senaat 11) die de snelste tijd reed en de 6875 euro mee naar huis nam. Tweede werd Gudrun Patteet met Sea Coast Donna Z (v.Diamant de Semilly) en de derde plaats was voor Jack Whitaker met Scenletha (v.Hunter's Scendix).