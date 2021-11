Kevin Jochems met Balou Z derde in Lier

Kevin Jochems nam zojuist de derde prijs in ontvangst in de 1.40m-rubriek in Lier. Hij zette deze prestatie neer met de twaalfjarige Balou Z (v. Balou du Rouet). In het tweefasen-parcours bleef de combinatie foutloos en zette de derde tijd van 27,28 seconden op de klok. Jochems was afgelopen weekend in Oliva ook al goed op weg met de merrie door de derde plaats te pakken in een 1.35m direct op tijd.