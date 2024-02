Kevin Jochems met Casillas van de Helle in de prijzen CSI5* 1.50m Bordeaux

Gisterenavond verscheen Kevin Jochems aan de start van het CSI5* 1.50m direct op tijd in Bordeaux. Met de Casall-zoon Casillas van de Helle wist hij alle balken in de lepels te houden. Ze noteerde 63,35 seconden op de klok, wat hen de achtste plaats opleverde. Harry Charles was met Billabong du Roumois (v.Mylord Carthago) de allersnelste in 58,27 seconden.

De Brit wist de nummer twee, Roger Yves Bost, op bijna 2 seconden afstand te houden. De Fransman stuurde de merrie Ballerine du Vilpion (v.Baloubet du Rouet) in 60,27 seconden over de finish. Steve Guerdat maakte de top drie compleet in het zadel van de merrie Looping Luna (v.Pikeur Lord Fauntleroy). Zij klokte een tijd van 61,45 seconden.

Harrie Smolders

Voor deze rubriek had Harrie Smolders voor Nederland de Emerald-zoon Escape Z gezadeld. Met 63,38 seconden reden zij een vlotte ronde, maar moesten daarbij helaas één fout incasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl