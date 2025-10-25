Kevin Jochems net buiten top drie in viersterren 1.50m Luik

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Kevin Jochems net buiten top drie in viersterren 1.50m Luik featured image
Kevin Jochems Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het hoofdnummer van de dag in Luik, een viersterrenrubriek over 1.50 meter met barrage, is gewonnen door Niels Bruynseels. De Belg reed voor eigen publiek een sublieme ronde met Devidanga SW Z (v. Dominator 2000 Z) en kwam in 37.64 seconden aan de streep. Daarmee verzekerde hij zich van de overwinning en de hoofdprijs van 7.050 euro. Kevin Jochems leek enige tijd op weg naar een top drie-klassering, maar werd door de laatste starter nog van het podium verdrongen.

