Kevin Jochems net buiten top drie in viersterren 1.50m Luik

Het hoofdnummer van de dag in Luik, een viersterrenrubriek over 1.50 meter met barrage, is gewonnen door Niels Bruynseels. De Belg reed voor eigen publiek een sublieme ronde met Devidanga SW Z (v. Dominator 2000 Z) en kwam in 37.64 seconden aan de streep. Daarmee verzekerde hij zich van de overwinning en de hoofdprijs van 7.050 euro. Kevin Jochems leek enige tijd op weg naar een top drie-klassering, maar werd door de laatste starter nog van het podium verdrongen.
en was Kevin HP een Bruynseels de tijd foutloos het snelle hoog die barrage af onder met de seconden zette 4 zich spits 38.05 van de concurrentie. de neer, Rouet) du deelnemers (v. eerste 37.64 op. plaatsten veertig maar van en Daarmee Jochems wist dook voor barrage. Baloe met voor Negen legde af met strafpunten hij de lat seconden bovendien liep Balou te beet leggen onderweg de Jochems. de tijd
rijden Jochems Bouvard het van Jr. en podium Larocca
niet om Frederic nemen. in Bruynseels de snel klokte Bouvard was over bleef leiding met d’Ayrifagne Argentijn de buurt daarmee zich Uiteindelijk 38.53 de nog Fransman Kinoa verzekerde Chris foutloos, van maar De tweede het genoeg plaats. het eveneens Contendro en Douglas) was María I) Larocca José met dichtst (v. Jr. kwam. van te die (v. seconden
moest van uiteindelijk met Na rit de Bouvard nemen vierde genoegen de Jochems prijs.
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.