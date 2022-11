Kevin Jochems net naast winst in 1,40m finale Lier

Kevin Jochems was gisteravond net niet snel genoeg voor de winst in de 1,40m-finale in Lier en eindigde met Gijs (v. Kasmir van Schuttershof) op de tweede plek. Leonie Peeters ging er met Godlike van de Kapel (v. Balthazar VP Wisbecq) met de overwinning vandoor, zij was 0,1 seconde sneller.