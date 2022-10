Kevin Jochems nipt vierde in 1.50m Grimaud

Terwijl het gros van de wereldtop is begonnen aan het indoorseizoen besloot Kevin Jochems deze week nog even te genieten van de Franse zon. In Grimaud springen de ruiters deze week de laatste etappe van de Hubside Jumping tour. Jochems is het concours goed begonnen: hij reed Christianus (v. Christian) naar de vierde plek in het CSI4* 1.50m parcours.

In het parcours over een hoogte van 1.50m viel er 51.400 euro te verdelen. Ook konden de ruiters rankingspunten verzamelen. De nummer drie van de wereldranglijst, Julien Epaillard, ging er met de hoofdprijs vandoor. In het zadel van Donatello d’Auge (v. Jarnac) klokte de Fransman de winnende tijd van 39.51 seconden en won daarmee 12.850 euro.

Frans feestje

Op eigen bodem werd het een Frans feestje: de gehele top drie reed voor het thuispubliek. Epaillard is vrijwel altijd de snelste man en dat was ook vandaag niet anders. Alexa Ferrer kwam niet in de buurt van zijn tijd maar werd met haar dappere poging wel tweede. In het zadel van Arka de La Hart Z (v. Arko III) klokte zij 41.82 seconden. Op ruime achterstand vinden we Bruno Garez terug op de derde plaats. Hij reed United Sunheup (v. Balougran) in 44.65 seconden naar de finish en nam 7710 euro mee naar huis.

Jochems nipt vierde

Kevin Jochems had Christianus goed aan het lopen en kwam dan ook net te kort voor een derde plaats. Met zijn tijd van 44.85 seconden eindigde Jochems buiten het podium op de vierde plaats, goed voor 5140 euro. Kevin Jochems was de enige Nederlander in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl