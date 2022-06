Kevin Jochems op plaats vier in CSI2* GP van Lier

Het werd in Lier een volledig Belgisch podium in de Grote Prijs over 1.45m. De ranglijst werd aangevoerd door Vincent Lambrechts die met Catwalk Harry (v.Verdi TN) maar 37.16 seconden nodig had om de winst en de 7.500 euro te grijpen. De tweede plek werd bezet door Jeroen Appelen met Lunatique De Kwakenbeek (v.Cicero Z van Paemel) voor Christophe Vanderhasselt met Arthuro De Sarlar Z (v.Breemeersen Adorado).

Een vierde plaats was er voor Kevin Jochems met Casillas van de Helle (v.Casall) die in de barrage wederom foutloos bleef maar daar drie seconden langer voor nodig had dan de winnaar.

Ruben Romp was een van de zes die zich geplaatst had voor de barrage maar keerde in die barrage niet meer terug met Bugatty Go (v.Concorde) en werd daardoor zesde.

Uitslag