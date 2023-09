Kevin Jochems opent Warschau met vierde plek in 1,50

In Warschau, waar dit weekend de finale van de EEF Nations Cup wordt verreden, is Kevin Jochems goed van start gegaan. In het 1,50 m direct op tijd, welke tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, kwam hij met Camilla van de Helle (L.B. Crumble x Casall) in 67,77 seconden over de finish. Die tijd was goed voor de vierde prijs.

Allersnelst was Wilm Vermeir. Met Dirina O.H. Z (v. Dicasi O.H) had de Belg er slechts 65,60 seconden voor nodig en was met die tijd bijna een seconde sneller dan de concurrentie. Die concurrentie kwam het meest van de Pool Marek Lewicki die het parcours met La Pezi (v. Lord Pezi Junior) in 66,56 seconden aflegde. Zijn landgenoot Jaroslaw Skrzyczynski werd met Loulou MPS Z, eveneens een nakomeling van Lord Pezi Junior, derde in 67,12 seconden.

Pim Mulder

Naast Jochems eindigde voor Nederland ook Pim Mulder in de de prijzen. Met de KWPN-hengst It’s Possible SRK (v. Berlin), die Mulder een paar maanden geleden overnam van Ernesto Canseco, werd hij zevende.

