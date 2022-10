Kevin Jochems pakt meerdere prijzen in Grimaud

Kevin Jochems kende weer een uitstekende dag op de Hubside Jumping tour in Grimaud. In de 4* 1.45m werd hij negende met Casillas van de Helle (v. Casall). Jochems kwam met twee tijdfouten over de finish wat hem uit de barrage hield, waar overigens maar zeven combinaties van start mochten. In de 4* 1.50m rubriek werd Jochems tevens zevende met Flying Jackie (v. Nabab de Reve).