Kevin Jochems heeft de AES-hengst Famous H (Diarado x Quasimodo Z) lekker aan het springen. In Tubbergen was er onlangs al een derde plaats in een 1,45 m. en gisteren in Lier pakte de Diarado-zoon de eerste prijs in het 1,45m. De negenjarige Famous was onder Jochems met 42,52 seconden net wat sneller dan Vincents Voorns Explosion (Numero Uno x Contendro II), die 44,23 seconden nodig had voor de barrage.