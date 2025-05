Kevin Jochems pakt meteen de winst in Bourg en Bresse

Vanmorgen werd er op het CSI in Bourg en Bresse de eerste 4*-rubriek verreden, een 1,40 m. direct op tijd. Voor Nederland is alleen Kevin Jochems afgereisd richting de Franse stad, die meteen de winst pakte in deze proef. Hij stuurde Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) naar 60,04 seconden en bleef daarmee ruim een seconde voor op de nummer twee.