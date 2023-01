Kevin Jochems pakt top vijf klassering Gold Tour 1.45m Oliva

Kevin Jochems heeft de Gold Tour 2 vanochtend goed afgesloten door Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) naar de vijfde plaats te rijden. Jochems reed exact dezelfde tijd van 28.43 seconden als Eva Gautschi met Gouache Fontanel Z (v. Graf Sandro 2) en moest de vijfde plek dus delen. De rubriek werd gewonnen door Romain Dreyfus die als enige onder de 27 seconden wist te blijven.

Romain Dreyfus had 26.31 seconden nodig om Faylinn de Fondcombe (v. Lando) naar de finish te rijden en was daarmee niet alleen de enige ruiter onder de 27 seconden maar ook ruim een seconde sneller dan de nummer twee. Dit was Penelope Leprevost die haar toekomstpaarden heeft meegenomen naar Oliva. Ze reed de negenjarige Djagger Semilly (v. Diamant de Semilly) in 27.41 seconden naar de tweede plaats. Omer Karaevli werd derde door Hayley(v. London) in 28.16 seconden te finishen. Naast Kevin Jochems eindigde ook Caroline Devos-Poels in de top tien. Zij reed Milona van het Speienhof (v. Chopard Vdb Z) naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl