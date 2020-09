Kevin Jochems pakt tweede plaats in twee fasen-rubriek Lier

Vanmorgen was Gilles Thomas zijn concurrenten te snel af in de twee fasen-rubriek in Lier. De Belg pakte met de 12-jarige vos Imposante Vede (v. Pommeau du Heup) de zege door in de tweede fase foutloos te blijven en de winnende tijd van 24,69 seconden op het scorebord te noteren.