Kevin Jochems pakt Valkenswaard in met tweede plaats in 1,50m

Mirjam Hommes
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Kevin Jochems pakt Valkenswaard in met tweede plaats in 1,50m featured image
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De hoofdrubriek van zaterdag op de Global Champions wedstrijd in Valkenswaard kende maar een paar Nederlandse deelnemers. Een daarvan was Kevin Jochems met de 11-jarige schimmel Casquetto van de Helle (v. Casquetto). Die hield dan ook direct de thuis-eer hoog door niet alleen foutloos te blijven in de lastige basisomloop van de 5* rubriek over 1m50, maar ook heel snel en vlekkeloos door de barrage te sturen.


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