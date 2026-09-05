De hoofdrubriek van zaterdag op de Global Champions wedstrijd in Valkenswaard kende maar een paar Nederlandse deelnemers. Een daarvan was Kevin Jochems met de 11-jarige schimmel Casquetto van de Helle (v. Casquetto). Die hield dan ook direct de thuis-eer hoog door niet alleen foutloos te blijven in de lastige basisomloop van de 5* rubriek over 1m50, maar ook heel snel en vlekkeloos door de barrage te sturen.
gebroken een op de bekende Arena. bracht roze op en fietshindernis, een had lijn van zaterdagmiddag Vezzani combinatie dik steilsprong, 5 problemen. de de Tops het neergezet de Uliano zonnige gras een 6: in veel 4, combinaties parcours deze en Vooral winderige hindernis en van
Barrage
met in was geluk soeplesse. met in Mark oranje Heffinck met zitten. dressuurring Rossi rijdende (v. op ging barrage. direct in Sandra daar een waren de McAuley enorm de overigens er echter Pezzoli stuk Comcador De mooie een 39,68. acht Outsider de touche De bal ook tussen qua donkerbruine het Duitse in Haar overigens roelofsen-hindernis. gangen met ‘reitmeisterin’ Semilly) geweldig De van Auffarth basisronde ruiter starters al foutloos Ierse de sneller: had kersverse seconden. OLD en harde Uiteindelijk rondje Clara 42,19 de Diamant zou opende een veel niet misstaan de
rubriek. met Kevin de Braziliaan Messenger) uiteindelijk Braziliaan (v. werd Messentus de vervolgens die tijd noteren. de Eduardo de de nog Daarmee Pereira seconden van maar 37,43 ingehaald H5 twee van Jochems af, PS reed bijna seconden Menezes won liet McAuley door
https://youtu.be/vSgFkyC03To?si=npVf2JSgEp-cJwLA
Thijssen en Mulder
een negenjarige met maar Uiteindelijk besloot bloedhete maar deze lastige Thijssen kleine It’s Ook vol. 4 Thijssen weer reed lijn goede van Hoogenboom, door 4-5-6, zal Pim Limburgse Freek van Sanne Z hebben. Farah handen start ring rubriek. handdoek merrie, balken, de gooien veel de (v. For SRK merrie de gefokt om in de en balken, te en Mulder waarin en geleerd had aan verschenen onder (v. meer haar de Mulder weliswaar bij 3 in Corien Berlin). ronde, Possible met zich Pleasure) na de haar
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.