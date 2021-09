Kevin Jochems pakt vierde en zesde plaats in 1.40m Lier, Leopold van Asten vijfde

Vanmiddag behaalde Kevin Jochems de vierde plaats in de 1.40m-rubriek in Lier. Tijdens het 2* parcours zat Jochems in het zadel van de zwarte merrie Balou Z (v. Balou Du Rouet). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte de barrage in 27,21 seconden. Jochems werd niet alleen vierde, maar behaalde ook de zesde plaats met de schimmelmerrie Carte Blanche (v. Cartogran). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 27,38 seconden.