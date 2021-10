Kevin Jochems, Ruben Romp, Leopold en Mathijs van Asten in top 6 1.45m Opglabbeek

Vanavond pakte Leopold van Asten de tweede plaats in het 2*-parcours in Opglabbeek met de 14-jarige Oldenburger VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 38,41 seconden. Mathijs van Asten bleef ook foutloos in het zadel van een Chacco-Blue-nakomeling, namelijk met Chacco's Cherry PS. De combinatie finishte in 42,41 seconden, waarmee het duo de derde plaats bemachtigde.

De Ierse springruiter Denis Lynch won de 1.45m-rubriek met de 12-jarige KWPN’er Etna VDL (v. Indorado). Het paar zette twee foutloze rondes neer en noteerde de winnende tijd van 37,98 seconden.

Vierde plaats voor Kevin Jochems

Kevin Jochems greep de vierde plaats met de Holsteiner Careful H (v. Colman). Het duo bleef in de eerste ronde foutloos, maar liet in de barrage een balk vallen. Jochems zette de timer stil in 41,71 seconden.

Ruben Romp krijgt strafpunt door tijdsoverschrijding

Met de 8-jarige Zangersheide hengst I Am Codex (v. Codex One) wist de Nederlandse springruiter Ruben Romp de zesde plaats te behalen. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar kreeg een strafpunt voor tijdsoverschrijding in de eerste ronde (71.18).

Bron: Horses.nl