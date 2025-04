Kevin Jochems scoort in Lier met nieuwe troef

Kevin Jochems vormt pas sinds kort een combinatie met Fides du Mas Garnier (Con Air x Quaprice Bois Margot) en in die korte tijd heeft het duo elkaar al goed gevonden. Na het debuut eerder deze maand in Gorla Minore reed Jochems de tienjarige hengst van Stoeterij Van de Helle vandaag op CSI Lier weer de ring in. Dat was in het 1,45 m. goed voor de derde plaats en hun hoogste klassering tot nu toe.

