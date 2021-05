Kevin Jochems scoort met Balou Z

Kevin Jochems heeft Balou Z (Balou du Rouet x Air Jordan) lekker aan het springen. Vorige week sloot het duo CSI Opblabbeek af met de tweede plaats en ook vandaag zijn ze op hetzelfde CSI met een fraaie tweede plek begonnen. In het 1,40 m. direct op tijd reed Jochems de merrie in de snelle tijd van 55,34 seconden over de finish.

De Duitse ruiter David Will bleek nog sneller. Hij klokte met Stakkato Rouge (v. Stakkato) 53,72 seconden. Vanwege het grote aantal deelnemers werd deze rubriek opgesplitst in twee klassementen. In het eerste klassement werd de top drie aangevoerd door Duitse combinaties met aan kop Tina Deuerer met Smint (v. Stakkato).

Bron: Horses.nl