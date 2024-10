Kevin Jochems scoort met Casillas van de Helle en nieuwe troef in Saint-Tropez

een m. (v. Dakar was m. het van vijfde de (v. CSI Helle tijd, met fraaie Kevin Casillas sterk derde tijd in sprong Dat op de debuut 1,40 plaats. met de Jochems: zijn Saint-Tropez-Gassin. 1,50 Tulara Darkensky een hoofdnummer direct aan voor begonnen direct voor het Casall) was plek. In het niet hij van VDL) op Jochems succes enige naar goed dag, in

de foutloos Casillas twee lukte Kevin combinaties bleken het kwam de van direct over maar Jochems in m. tien 4.230 De tijd sneller dertig In om 1,50 de Helle. daaronder 66,64 op blijven, het snelle van prijzengeld Jochems combinatie van nog waardoor verdiende. met te derde combinaties seconden tijd het finish euro de van

Razendsnelle Mourier

de daarvoor bewees van Jean 65,18 en kwamen. Dilasser 63,61 daarmee het ruiter St over met kon aanzienlijk Dat Luc (v. in razendsnelle die Diamant Semilly) sneller Franse verdiend De Z Gevres Mourier. euro. seconden door won Frankrijk, parcours hoofdprijs Quicksilver van het de de Simeon) Ook de bleef eindstreep Arioto de stuurde Quaker (v. seconden in 7.050 tweede tijd zorgde Marc in Brimbelles du prijs

troef Jochems’ nieuwe

1,40 het nu maakte Jochems Hunter. haar gereden eerder augustus door Millstreet De Australische foutloos Kevin nieuw Jake Tulara toe. met zijn achtjarige Jochems naar tot klassering internationale kersverse een Met in m. parcours paard: door merrie het 69,90 sprong daarmee eigenaresse combinatie In haar vijfde. en hoogte werd en Darkensky. op zadel Deze IzabellaStone seconden debuut afgelopen het in CSI uitgebracht werd Darkensky kwam Tulara door

1,50 Uitslag

Uitslag 1,40

Bron: Horses.nl