Kevin Jochems scoort met Casquetto van de Helle in hoofdnummer St. Tropez

Kevin Jochems verzamelde de afgelopen dagen met verschillende paarden al een hele collectie prijzen in St. Tropez en vandaag was het weer raak. Met Casquetto van de Helle (Casquetto x Larimar) sprong Jochems in het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. over twee rondes, naar een fraaie vijfde plaats.

Jochems en de 9-jarige ruin Casquetto van de Helle van Stoeterij Van De Helle legden de tweede ronde foutloos af in 50,07 seconden wat goed was voor de vijfde prijs van 1.974 euro.

Boisset klasse apart

Vier combinaties bleken sneller dan Jochems waarbij Harold Boisset een klasse apart was. Hij had er met T’Obetty du Domaine (v. Kashmir van Schuttershof) slechts 42,36 seconden voor nodig en won daarmee terecht de hoofdprijs van 7.050 euro.

Fransen met Kannans

Twee Fransen met een nakomeling van Kannan eindigden op twee en drie. Guillaume Foutrier en Fruna de Kogis (v. Kannan) klokten de tweede tijd van 44,91 seconden. Zij werden gevolgd door Megane Moissonnier die met Fais Pas CA (v. Kannan) in 45,78 seconden door het parcours reed.

Uitslag

