Kevin Jochems scoort met Egwel in Valkenswaard

Kevin Jochems pakte zojuist de tweede plaats in de CSI5*-rubriek over 1.45m in Valkenswaard. Hij rekende in het tweefasen-parcours op de twaalfjarige KWPN'er Egwel (v. Singapore). De combinatie liet alle balken liggen en kwam over de finish in 29,18 seconden. In mei was het paar ook al goed op dreef in Valkenswaard door de derde plaats te bemachtigen in het 1.45m-parcours direct op tijd.

Lillie Keenan was Jochems te snel af en nam de overwinning mee naar huis. Met Diadarco van Evendael Z (v. Diamant de Semilly) kwam zij zonder fouten door de tweede fase en klokte de snelste tijd van 28,94 seconden. Keenan was in eind juni in Knokke ook al succesvol met de hengst door de CSI5* 1.45m-rubriek te winnen.

Meyer derde

Tobias Meyer werd derde in het zadel van de elfjarige BWP’er Mia and Me-H (v. Thunder van de Zuuthoeve). Het duo raakte het hout niet aan en kwam over de eindstreep in 29,21 seconden.

Bron: Horses.nl