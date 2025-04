Kevin Jochems stuurt O. Ziezo DB naar tweede plaats in 1.45m Kronenberg

Kevin Jochems viel vanmiddag met de elfjarige BWP-merrie O. Ziezo DB (v. Zilverstar T) in de prijzen in het 1.45m direct op tijd in Kronenberg. Jochems liet met de merrie alle balken in de lepels liggen en noteerde met 61.11 seconden de tweede tijd. Jochems rijdt O. Ziezo DB sinds oktober. In februari werden ze derde in het 1.40m direct op tijd in Valencia.