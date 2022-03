Kevin Jochems tweede in 1.45m CSI2* Lier

Dat Kevin Jochems in goede vorm is werd vandaag maar weer eens opnieuw bewezen. Met Careful H (v. Colman) sprong Jochems naar de tweede plaats in de 1.45m CSI2* in Lier. Lang leek het erop dat Jochems er met de winst vandoor zou gaan maar op het laatste moment moest hij de Duitse Tobias Meyer voor zich laten. Patrick Lemmen eindigde in dezelfde rubriek op plek vijf.

In totaal kwamen er negenenveertig combinaties aan start waarvan veertien combinaties de barrage haalde. Voor veel combinaties was dit weer het eerste outdoor concours van het seizoen. De Duitse Tobias Meyer sprong met Casablaca-H (v. Conteur) een foutloze ronde in een tijd van 37,82 seconde wat goed was voor de overwinning.

Twee Nederlanders in top 5

Kevin Jochems kende een uitstekend indoorseizoen en zet deze vorm ook outdoor door. Met de merrie Careful H eindigde Jochems met een tijd van 38,85 seconde op de tweede plaats. Als derde eindigde de Belg Gilles Dunon met Fou de Toi vd Keihoeve (v. Toulon). Ook Patrick Lemmen deed goede zaken: hem vinden we met Exit Remo (v. San Remo) terug op plaats vijf, foutloos in 40,92 seconde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl