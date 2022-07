Kevin Jochems tweede in CSIHY-finale Valkenswaard

Eerder deze week wist Kevin Jochems al een rubriek voor 6-en 7 jarige springpaarden te winnen op het CSI4* Valkenswaard. Vanochtend vroeg werd de finale verreden en hierin was Jochems opnieuw succesvol. In het zadel van Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) werd het een tweede plaats. De overwinning ging naar de Amerikaanse Maria Costa die Cbi Mcgregor (v. Douglas) foutloos rondstuurde in een tijd van 35.28 seconden.

Dries Dekkers maakte voor België de top-3 compleet. Dit deed hij door Pommery van het Ijzeren Lindehof (v. Kasanova de la Pomme) foutloos te finishen in een tijd van 36.67 seconden. Meer Nederlands succes was er ook voor Maikel van der Vleuten en Joy Lammers. Beide haalden eerder al goede klasseringen en in deze finale werden het een vijfde en zesde plaats. Joy Lammers finishte met Damascus van Stal Cipa Z (v. Dominator) in 37.51 seconden en werd hiermee vijfde. Maikel van der Vleuten was bijna een seconde langzamer met Kentucky Tms Z (v. Kannan) en werd zesde.

Uitslag.