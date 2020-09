Kevin Jochems tweede met Balou Z, Schuttert vierde

Kevin Jochems is met Balou Z (v. Balou du Rouet) tweede geworden in de 1m40 medium tour in Herzlake zaterdag. De winst ging naar Guido Klatte jr. met Coolio 23 (v. Contendro I)/ Derde werd Johannes Ehning met C-Jay 3 (v. Carthago). De vierde plaats was voor Frank Schuttert met Sam Sh (v. Spartacus TN).