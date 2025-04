Kevin Jochems verzamelt prijzen in Lier: nu bovenaan met O. Ziezo DB

Kevin Jochems heeft op de Longines EEF Nations Cup-wedstrijd in Lier al meerdere prijzen bij elkaar gesprongen en vandaag won hij de mooiste tot nu in het paasweekend. Voor het 1,45 m. direct op tijd had hij O. Ziezo DB (v. Zilverstar T) gezadeld en sprong met deze merrie naar de eerste plaats, tevens hun eerste internationale zege op 1,45 m.-niveau.

In deze rubriek van 58 combinaties lukte het er twee om foutloos onder de 66 seconden te blijven. De snelste daarvan was Kevin Jochems die er met de elfjarige merrie O. Ziezo BD 65,05 seconden over deed. Dat was snel genoeg om Frederic Vernaet voor te blijven. Hij finishte met Okina van de Bien (v. Toulon) in 65,75 seconden.

Sanne Thijssen

Sanne Thijssen zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Met Monfaut Gumo MP (v. Comme il faut) sprong de amazone in 68,96 seconden naar de derde prijs.

