Penelope Leprevost was met Deesse de Cuquerie (v.Consul di Vie Z) de beste in deze korte 1.50m rubriek in St.Tropez maar die plek moest ze wel delen met Megane Moissonnier die met Gravity LCH (v.Andiamo) exact dezelfde tijd wist te rijden. Derde werd Laura Kraut met Hera FBH (v.Comme Il Fault). Maar elf deelnemers kwamen aan de start om de elf prijzen te verdelen.