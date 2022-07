Kevin Jochems vierde in 1,45m Valkenswaard

Rodrigo Pessoa zette zojuist met Chili (v. Consolidator) de snelste foutloze barrage neer in de 1,45m-rubriek in Valkenswaard en ging er voor de tweede dag op rij met een overwinning vandoor met de schimmel. Kevin Jochems zette voor Nederland de beste prestatie neer, hij werd vierde met Casillas van de Helle (v. Casall).

Pessoa was met zijn foutloze barrage in 34,49 seconden net even wat sneller dan Tobias Meyer met All I Need (v. Inshallah de Muze). Het Duitse paar galoppeerde in 34,83 seconden over de streep en werd op de hielen gezeten door Wilm Vermeir met Joyride S (v. Toulon), die derde werd met 34,94 seconden op de klok.

Top vijf

Jochems volgde op de vierde plaats met 35,05 seconden op de klok en was daarmee ruim twee seconden sneller dan Kamal Abdullah Bahamdan, die met Jack van het Dennehof (v. Toulon) de top vijf compleet maakte.

Uitslag