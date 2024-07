Kevin Jochems vijfde in CSI4* GP Valkenswaard

Kevin Jochems doet vandaag goede zaken in Valkenswaard. Eerder vandaag werd hij al vierde in het 1.45m met Name It (v. Namelus R) en zojuist werd hij vijfde in de 4* Grand Prix met Camilla van de Helle (v. Crumble). Over een hoogte van 1.55m zette het duo twee foutloze rondes neer en klokte een tijd van 48.30 seconden in de barrage. Niels Tacken werd zevende met Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z).

De overwinning ging naar Khaled Almobty en de Stakkatol-nakomeling Spacecake. De ruiter uit Saoedi-Arabië bleef foutloos in een snelle tijd van 45.40 seconden en bleef hiermee voor op Koen Vereecke. De Belgische ruiter, is net zoals Jochems, op goed dreef vandaag en stuurde 14-jarige goedgekeurde hengst Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze) foutloos rond in 46.17 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door Lorenzo de Luca. De Italiaan stuurde Selle Français-goedgekeurde Cash du Plessis (v. Orient Express) rond in 47.02 seconden.

Niels Tacken

Niels Tacken viel in deze rubriek ook in de prijzen met een zevende plaats. Hij reed de 11-jarige Cordis Totalis Z foutloos rond en klokte een tijd van 50.25 seconden in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl