Kevin Jochems zevende in 1.50 met barrage in St.Tropez

Scott Brash pakte zojuist in St. Tropez de hoofdprijs van 12.875 euro met Hello Mr President (v.Comme d'Ápi). In de barrage van deze 1.50 rankingrubriek was hij te snel voor Max Kühner met Up Too Jacco Blue (v.Chacco Blue) en Rene Lopez Lizarazo met Kheros van 't Hoogeinde (v.Echo van 't Spieveld).